Ефимов: Предприятие «Связьстройдеталь» получило льготу на аренду городских участков

Производитель изделий и материалов для сетей связи «Связьстройдеталь» получил дополнительную льготу по двум земельным участкам, арендуемым у города, с ее помощью предприятие сможет экономить на аренде около 1,5 млн рублей каждый год. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, «Связьстройдеталь» находится в статусе промышленного комплекса с 2017 года. Как отметил заммэра, столица всеми силами поддерживает городские промышленные предприятия, им присваивают статусы промкомплекса или технопарка. Это позволяет получить льготы и арендовать землю по заниженной ставке. Ефимов подчеркнул, что для промкомплексов ставка аренды составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка, а для технопарков – 0,01%.

«С компанией «Связьстройдеталь» были заключены дополнительные соглашения к двум договорам аренды земли общей площадью 1,15 гектара. На ставку аренды 0,3 процента по этим участкам предприятие перейдет уже с 1 июля», – сказал он.

В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, в этом году на льготные ставки аренды московской земли были переведены технопарки «Калибр», «Институт электронных управляющих машин имени И.С. Брука», «Московский завод тепловой автоматики» и промкомплекс «Агентство промышленного развития инвестиций». По его словам, общая площадь занимаемых ими участков составляет 4,4 гектара, а экономить предприятия будут порядка 17 млн рублей в год.

Гаман также подчеркнул, что скидкой на аренду столичной земли пользуются компании, которые работают, в частности, в пищевой промышленности, фармацевтике и авиационной промышленности. В этом году статус промкомплекса или технопарка продляются автоматически по решению мэра Москва Сергея Собянина.

Со своей стороны, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что статус промкомплекса позволяет «Связьстройдетали» экономить 80% на оплате земельного налога и 50% на налоге на имущество.

