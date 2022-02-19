Ефимов: Предприниматели воспользовались инвесткартой Москвы 127 тысяч раз за год
Московские предприниматели воспользовались инвесткартой на инвестиционном портале столицы investmoscow.ru 127 тысяч раз в 2021 году, сервис позволяет представителям бизнеса быстро найти объект нужного назначения и профиля для своего дела, а также всю информацию об инвестиционных проектах. О востребованности онлайн-инструмента у бизнеса рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сегодня здесь представлено более 350 площадок для бизнеса – как для небольших компаний, так и для крупных производителей, а также около трех тысяч городских объектов, доступных для покупки или аренды на торгах», – сказал Ефимов.
В свою очередь руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что инвесткарта помогает бизнесменам объективно оценить инвестиционный потенциал различных площадок.
«На инвесткарте есть фильтры, с помощью которых можно просмотреть объекты по определенным категориям, например, отобразить только технопарки или объекты Адресной инвестиционной программы», - сказал Лысенко.
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, с помощью инвесткарты пользователи могут также оценить размеры каждого объекта и их удобство с точки зрения транспортной доступности.
В настоящее время компании проявляют большой интерес к территориям бывших промзон, которые активно осваиваются в Москве. Вместе с жильем здесь строят магазины, офисы, коворкинги, рестораны и другие объекты. Границы 37 таких территорий также нанесены на инвесткарту: бизнесмены могут выбрать интересующую площадку и прочитать основную информацию о ней.
Чтобы пользоваться картой было удобно, в нее встроены фильтры, которые упрощают поиск объектов по назначению.
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