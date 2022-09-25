Ефимов: После реорганизации участка бывшей промзоны в Западном Дегунине появится почти 4,5 тыс. рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон включено больше 150 проектов, при этом в активной проработке еще один участок - в Западном Дегунине.

По словам мэра, сейчас там в основном склады и автосервисы. На месте бывшей промзоны появится новый современный микрорайон со школой, детсадом и спортивными сооружениями.

«Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 15,3 гектара. Там построят объекты образования и здравоохранения, спортивные комплексы и магазины, жилые дома», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, вложения в этот проект оцениваются в 38,5 млрд рублей.

«По итогам реализации проекта будет создано почти 4,5 тысячи новых рабочих мест», – добавил Ефимов.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что всего планируется построить 390 тыс. кв.м. недвижимости.

«Около 240 тысяч квадратных метров отведено под строительство современного жилья», – добавил Гаман.

Новый микрорайон появится между Дмитровским шоссе и Северо-Восточной хордой в пешей доступности от станций «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Помимо жилых домов на месте бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» появятся школа, детсад, поликлиника, ФОК, психоневрологический диспансер, банки, рестораны и кафе.

