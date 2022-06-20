Ефимов: Почти 40 тысяч закупок опубликовано в ЕИС за 5 месяцев

«Приоритетными направлениями стали поставки, работы и услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты жителей, развития городского хозяйства и общественного транспорта», - сказал Ефимов.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, реализация сделок через единую систему закупок обеспечивает выполнение программ столицы по развитию города, его инфраструктуры, а также способствует повышению комфорта жителей и улучшению социальных условий.

Щербаков также подчеркнул, что реализация сделок стимулирует развитие бизнеса, предлагая ему на доступных условиях стабильный спрос и надежного заказчика в лице города.

Так, в ЕИС собрана информация для поставщиков и заказчиков. Система располагает, в частности, реестрами контрактов и договоров.

