Ефимов: Почти 40 тысяч закупок опубликовано в ЕИС за 5 месяцев

Почти 40 тысяч закупок на 313,6 млрд рублей для обеспечения заказчиков нужными товарами, работами и услугами опубликовано в единой информационной системе (ЕИС) за пять месяцев текущего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов: На портале поставщиков зарегистрировались более 266 тысяч предпринимателей

«Приоритетными направлениями стали поставки, работы и услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты жителей, развития городского хозяйства и общественного транспорта», - сказал Ефимов.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, реализация сделок через единую систему закупок обеспечивает выполнение программ столицы по развитию города, его инфраструктуры, а также способствует повышению комфорта жителей и улучшению социальных условий.

Щербаков также подчеркнул, что реализация сделок стимулирует развитие бизнеса, предлагая ему на доступных условиях стабильный спрос и надежного заказчика в лице города.

Так, в ЕИС собрана информация для поставщиков и заказчиков. Система располагает, в частности, реестрами контрактов и договоров.

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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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