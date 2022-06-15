Ефимов: На портале поставщиков зарегистрировались более 266 тысяч предпринимателей
За пять месяцев этого года на портале поставщиков зарегистрировалось более 266 тысяч предпринимателей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, за этот период заказчики и исполнители заключили 234 тысячи контрактов на общую сумму свыше 36 млрд рублей. Ефимов отметил, что доля региональных заказчиков составила почти 50%.
«Портал поставщиков объединяет предпринимателей со всей страны и обеспечивает заказчиков из 39 регионов необходимыми товарами, работами и услугами», - сказал заммэра.
В свою очередь руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что сервисы портала автоматизируют полный цикл участия в госзакупках. По его словам, подготовиться к участию в закупках помогает сервис оформления банковской гарантии. Также Лысенко подчеркнул, что на портале функционирует информационный проект, в котором предприниматели могут узнать об инструментах поддержки бизнеса и полезных онлайн-сервисах в регионах.
При этом руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что представители малого и среднего бизнеса составляют более 90% аудитории портала поставщиков. Он подчеркнул, что каждый день на ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов. Среди них наиболее популярны, в частности, медицинские, строительные и хозяйственные товары, а также услуги допобразования.
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