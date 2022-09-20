Ефимов: Определен инвестор для развития бывшей промзоны «Автомоторная»

Инвестор для развития бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе столицы определился на аукционе 20 сентября. Победителем торгов стало ООО «Е-Девелопмент», входящее в состав компании MR Group, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего в аукционе участвовали три компании, стоимость контракта выросла с 740 до 874 миллионов рублей. В комплексное развитие промзоны планируется вложить порядка 200 миллиардов рублей.

«На территории построят современные производства и общественно-деловые объекты, где смогут работать около 10 тысяч человек. По нашей оценке, ежегодный бюджетный эффект для города от преобразования участка превысит 4,4 миллиарда рублей», –отметил Ефимов.

В свою очередь, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что на территории бывшей промзоны построят свыше 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 1,2 млн «квадратов» выделено под жилую застройку.

На территории также появятся высокотехнологичные предприятия, объекты образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, спортивные сооружения, а также парки, скверы и аллеи.

