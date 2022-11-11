Ефимов: оборот в столичной сфере торговли и услуг вырос за 10 месяцев на 21,6%
Оборот московских предприятий торговли и услуг за первые десять месяцев 2022 года составил 14,2 триллиона рублей, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года в текущих ценах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РБК.
По его словам, с января по октябрь 2022 года выручка организаций сферы торговли достигла 6,3 трлн рублей. Это почти на 22% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года. Ефимов отметил, что одним из основных драйверов увеличения выручки явилось повышение на 43,8% (до 4,4 трлн рублей) объемов реализации товаров в непродовольственной отрасли, в том числе в интернет-сегменте. Оборот организаций в сфере торговли продуктами питания вырос на 10,2% и составил 1,1 трлн рублей.
Наряду с этим по-прежнему наблюдается падение выручки в сфере продаж автомобилей. Выручка с января по октябрь в этом сегменте составила 775 млрд рублей, что на 28,4% меньше, чем за тот же срок прошлого года.
Как сообщил столичный Департамент экономической политики и развития, рост оборота организаций сферы услуг с января по октябрь текущего года достиг 7,9 трлн рублей, показав прирост на 21,3% по сравнению с показателями предыдущего года.
Наиболее яркий рост выручки за отчетный период показали организации культуры, досуга и спорта (на 57,1%, до 306 млрд рублей), предприятия общепита (на 39,9%, до 431 млрд рублей), предприятия сферы гостиничного и турбизнеса (на 30,1%, до 634 млрд рублей).
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