Ефимов: Оборот учреждений культуры и досуга увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом
Выручка концертных залов, театров, музеев и других московских культурно-досуговых учреждений с января по ноябрь 2022 года увеличилась почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила более 58 млрд рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Чиновник уточнил, что оборот концертных залов и театров увеличился на 97% (до 45 млрд рублей), музеев – на 60% (до 8 млрд рублей).
Заммэра добавил, что рост обусловлен увеличенным спросом почти на все услуги в сфере развлечений и культуры. За одиннадцать месяцев 2022 года учреждения культурной сферы оформили свыше 19 млн чеков, что в два раза превышает показатели прошлого года. Ефимов отметил, что музеи приняли на 55% больше посетителей — 9 млн человек.
Столичный Департамент экономической политики и развития также зафиксировал стабильный рост выручки в сферах гостиничного бизнеса, общественного питания и туризма. Рост оборота туриндустрии связан с увеличением популярности внутренних направлений у россиян, таким образом, Москва стала одним из наиболее привлекательных направлений внутрироссийского туризма.
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