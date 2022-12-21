Ефимов: Оборот учреждений культуры и досуга увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом

Выручка концертных залов, театров, музеев и других московских культурно-досуговых учреждений с января по ноябрь 2022 года увеличилась почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила более 58 млрд рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чиновник уточнил, что оборот концертных залов и театров увеличился на 97% (до 45 млрд рублей), музеев – на 60% (до 8 млрд рублей).

Заммэра добавил, что рост обусловлен увеличенным спросом почти на все услуги в сфере развлечений и культуры. За одиннадцать месяцев 2022 года учреждения культурной сферы оформили свыше 19 млн чеков, что в два раза превышает показатели прошлого года. Ефимов отметил, что музеи приняли на 55% больше посетителей — 9 млн человек.

Столичный Департамент экономической политики и развития также зафиксировал стабильный рост выручки в сферах гостиничного бизнеса, общественного питания и туризма. Рост оборота туриндустрии связан с увеличением популярности внутренних направлений у россиян, таким образом, Москва стала одним из наиболее привлекательных направлений внутрироссийского туризма.

