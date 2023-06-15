Ефимов: Объемы производства столичных обрабатывающих компаний выросли вдвое за пять лет

За последние пять лет объем производства обрабатывающей промышленности города вырос в два раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, с 2018 года объем производства продовольственной отрасли увеличился в 4,4 раза, электрического оборудования – в 2,8 раза, медицинских инструментов и оборудования – в 2 раза, фармацевтической – в 1,4 раза. Такие показатели свидетельствуют о развитии производства социально значимой продукции и товаров, которые необходимы для работы других отраслей экономики. Столичные компании успешно занимают освободившиеся ниши в экономике и выполняют задачи по импортозамещению.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что с начала текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 8,5% по сравнению с показателями января-апреля прошлого года. Такой рост наблюдается благодаря непосредственной поддержке города, которая подразумевает под собой эффективные меры поддержки промышленного бизнеса.

