Ефимов: Объем производства бумажных изделий в Москве вырос почти на 58%
Объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом он увеличился в 2,3 раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2021 году производители бумаги поставили товаров собственного производства на 46,3 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Это стало возможным благодаря расширению спроса на бумажную продукцию и развитию производственных линий», – сказал Ефимов.
По словам заммэра, рост промышленного производства во многом предопределен именно ростом обрабатывающей промышленности. Так, на динамику выпуска бумажных изделий повлиял рост производства целлюлозы, бумаги и картона.
В свою очередь глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что отраслевые московские компании в своем большинстве специализируются на выпуске упаковочных изделий. Также он отметил, что по сравнению с 2020 годом численность сотрудников таких организаций за 2021 год выросла почти на треть.
Отмечается, что интерес к бумаге и картону растет благодаря интернет-торговле и все большему использованию биоразлагаемых материалов.
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