Ефимов: Объем льготной ипотеки в столице вырос на 7,3% по сравнению с прошлым годом
За одиннадцать месяцев текущего года в рамках программы льготного ипотечного кредитования в Москве одобрены кредиты на общую сумму 252,5 млрд рублей, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам чиновника, в октябре 2022 года наблюдалось снижение кредитования из-за неопределенности и нежелания москвичей оформлять крупные займы на продолжительный период, однако в ноябре вновь наметился рост объема выданных кредитов. В последний месяц осени москвичи оформили кредиты на 35,7 млрд рублей, что на 31% превысило октябрьские показатели. Таким образом, столица удерживает первое место среди российских регионов по льготным ипотечным кредитам: на Москву приходится одна четвертая часть от суммарного объема выданных займов.
Сохранение спроса обеспечили уменьшение ставок, рост кредитных лимитов, а также возможность сочетать льготные программы с рыночными ипотечными займами. Это позволило еще большему числу горожан улучшить свои жилищные условия.
В Москве ипотечное кредитование продолжает оставаться ключевым драйвером рынка недвижимости. Аналитическая система bnMap.pro отмечает, что доля ипотеки в суммарном объеме сделок на первичном рынке жилья составила 74% процента в «старой» и 89% в Новой Москве. Из-за предстоящего изменения условий программы льготного ипотечного кредитования спрос на нее увеличивается. Ранее пик выдачи кредитов на жилье отмечался в июне прошлого года в связи с изменением условий для заемщиков.
Действие данной программы планируется продлить до 1 июля 2024 года с повышением ипотечной ставки с 7% до 8% годовых. При этом сокращение темпов возведения жилья в обозримом будущем не ожидается. Согласно оценкам столичного Департамента экономической политики и развития, с помощью проектного финансирования начатое строительство завершат, а план по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости выполнят и в 2022, и в 2023 году. В основном этого удастся добиться благодаря существующему заделу по реализуемым проектам. При этом специалисты допускают постепенное сокращение застройщиками реализации новых объектов.
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