Ефимов: Новые резиденты «Технополис Москва» вложат в развитие производств 9,5 млрд рублей
Девять инновационных компаний стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с начала года, они планируют инвестировать в свое производство более 9,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в 2022 году новыми резидентами ОЭЗ стали производители медицинских изделий, лекарственных препаратов, радиоэлектронной продукции, электротехники и микроэлектроники, а также автоматизированных систем мониторинга и управления телекоммуникационными сетями.
Сообщается, что компании смогут сэкономить на налогах благодаря статусу резидента и направить эти средства на развитие.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что за полгода компании сэкономили уже 393 миллиона рублей.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что наибольший объем средств в развитие планируют вложить компании из сектора медоборудования – более пяти миллиардов рублей.
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