Ефимов: Неналоговые доходы Москвы выросли в 1,5 раза с начала года

Неналоговые доходы российской столицы выросли на 50,6% за первый квартал текущего года по сравнению с январём – мартом 2021 года и составили 72,3 миллиарда рублей. Прирост к тому же периоду 2020 года составил 42,3%. На них приходится около 8% в структуре собственных доходов городского бюджета, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 10 лет их объем вырос вдвое – со 145,5 миллиарда рублей в 2012 году до 289,1 миллиарда рублей в 2021 году. Рост показателя связан, в том числе, с реализацией правительством Москвы полномочий по использованию городского имущества и земельных участков, администрированию штрафов и работы платных парковок», – пояснил заммэра.

Около 41% от объема неналоговых доходов столицы приходится на поступления от аренды и продажи городского имущества и земли, еще 13,5% приносит администрирование штрафов. В бюджет также поступают доходы от участия Москвы в инвестиционных контрактах, платы за парковки, установки объектов наружной рекламы на городских объектах, административных сборов.

В текущем периоде бюджет получил высокие доходы от продажи принадлежащих городу земельных участков, отметил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов:

«За три месяца 2022 года они достигли 9,6 миллиарда рублей, что почти в 35 раз превышает показатели аналогичного периода 2021 года и в 17 раз – 2020-го».

Доходы бюджета от штрафов в первом квартале составили 9,8 миллиарда рублей –33,3% больше, чем за три месяца 2021 года, и на 29,1% – 2020 года. За счет предоставления парковочных мест бюджет получил 2,1 миллиарда рублей, эта сумма на 14,4% и 12,8% выше, чем в аналогичные периоды 2021 и 2020 годов соответственно.

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