Ефимов: На юге Москвы построят образовательные объекты в рамках МаИП

Власти Москвы предоставили застройщикам в аренду 3,6 гектара земли для строительства в ЮАО двух детских садов, школы и образовательного комплекса. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что реализация масштабных инвестиционных проектов пройдет без торгов.

«Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному – в Нагатинском Затоне и Даниловском. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников», - сказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что на шестой Радиальной улице строятся школа и детский сад, которые примут 965 учеников и воспитанников. Еще один детсад появится на Автозаводской улице, он будет вмещать 250 малышей.

Право на получение земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов имеют производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения и другие объекты. Земельные участки предоставляются в аренду сроком на пять лет.

