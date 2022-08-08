Ефимов: На территории бывшей промзоны в Перово построят поликлинику, школу и детский сад
Территория бывшей промзоны «Прожектор» площадью 22 гектара будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь неэффективно используемой территории составляет почти 22 гектара. Объем инвестиций превысит 41 миллиард рублей, а ежегодные поступления в бюджет – 310 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать 800 новых рабочих мест для жителей района Перово», – рассказал он.
Отмечается, что на данный момент участок занят складами, реорганизацию смогут провести собственники, инвесторы или город.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке планируется построить более 376 тысяч квадратных метров недвижимости.
«Инвестор построит и безвозмездно передаст городу поликлинику, школу, рассчитанную на 350 учеников, детский сад на 175 детей и объект дополнительного образования», - отметил он.
Также на участке появится спортивный комплекс, оборудованный катком.
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