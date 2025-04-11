Путин: На развитие ВМФ РФ предусмотрены 8,4 трлн рублей

На совещании по вопросам развития ВМФ РФ он указал, что за последние пять лет было построено 49 военных кораблей.

«В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей... предусмотрено 8 трлн 400 млрд рублей», - отметил глава государства.

Он также добавил, что российский военный флот «и сегодня, и в перспективе» должны быть способен эффективно решать все поставленные задачи.

Ранее Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск», пообщался с личным составом и ответил на вопросы моряков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

