СМИ: Рэпер Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника

Рэп-исполнитель Давид Нуриев (известен как Птаха) обвинил общество в смерти коллеги по цеху Павла Ивлева (известен как Паша Техник). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По его словам, поклонников не интересовал «трезвый Паша». Его гибель — на совести тех, кто любил его «обсаженным», заявил рэпер.

Напомним, рэпер умер от септического шока 4 апреля в больнице в Таиланде на 41-м году жизни.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сотни молодых людей пришли к московскому храму Петра и Павла в Лефортово проститься с рэпером Пашей Техником.

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ФОТО: НСН
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