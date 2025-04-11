СМИ: Рэпер Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника
11 апреля 202515:38
Рэп-исполнитель Давид Нуриев (известен как Птаха) обвинил общество в смерти коллеги по цеху Павла Ивлева (известен как Паша Техник). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его словам, поклонников не интересовал «трезвый Паша». Его гибель — на совести тех, кто любил его «обсаженным», заявил рэпер.
Напомним, рэпер умер от септического шока 4 апреля в больнице в Таиланде на 41-м году жизни.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сотни молодых людей пришли к московскому храму Петра и Павла в Лефортово проститься с рэпером Пашей Техником.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писториус назвал невозможным мир на Украине в ближайшем будущем
- Песков: Экономический блок РФ работает над минимизацией эффекта от пошлин
- СМИ: Доклад по Украине шокировал министра обороны ФРГ Писториуса
- Продажи белорусских автомобилей увеличились на 46%
- В Белгородском селе при атаке ВСУ погиб мирный житель
- Путин: На развитие ВМФ РФ предусмотрены 8,4 трлн рублей
- СМИ: Рэпер Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника
- У гонок «Формула 1» появились официальные макароны
- Путин встретится со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
- В Госдуме предложили ввести ОКВЭД для майнеров
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru