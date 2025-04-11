СМИ: Рэпер Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника

По его словам, поклонников не интересовал «трезвый Паша». Его гибель — на совести тех, кто любил его «обсаженным», заявил рэпер.

Напомним, рэпер умер от септического шока 4 апреля в больнице в Таиланде на 41-м году жизни.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сотни молодых людей пришли к московскому храму Петра и Павла в Лефортово проститься с рэпером Пашей Техником.

