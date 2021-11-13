Ефимов: Москвичи стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами

За первое полугодие 2021 года объем операций по оплате товаров и услуг в столице с помощью карт увеличился почти на 40% и составил четыре триллиона рублей. В то же время количество операций по снятию наличных денег уменьшилось более чем на 40% с 2016 года.

Ефимов уверен, что такое изменение связано с переходом многих бизнесов в онлайн во время пандемии.

«После снятия ограничений безналичные платежи не утратили свою актуальность, поскольку большинство москвичей убедились в удобстве такого способа расчета», – отметил заместитель мера по вопросам экономической политики.

По данным Аналитического центр Москвы, число выданных банковских карт только в Москве составляет почти 60 миллионов штук.

В то же время глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Прутов отметил, что в Москве зарегистрировано 642,2 тысячи электронных терминалов для безналичной оплаты.

