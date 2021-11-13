Ефимов: Москвичи стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами
Жители Москвы с начала пандемии начали чаще использовать платёжные карты для оплаты товаров и услуг. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
За первое полугодие 2021 года объем операций по оплате товаров и услуг в столице с помощью карт увеличился почти на 40% и составил четыре триллиона рублей. В то же время количество операций по снятию наличных денег уменьшилось более чем на 40% с 2016 года.
Ефимов уверен, что такое изменение связано с переходом многих бизнесов в онлайн во время пандемии.
«После снятия ограничений безналичные платежи не утратили свою актуальность, поскольку большинство москвичей убедились в удобстве такого способа расчета», – отметил заместитель мера по вопросам экономической политики.
По данным Аналитического центр Москвы, число выданных банковских карт только в Москве составляет почти 60 миллионов штук.
В то же время глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Прутов отметил, что в Москве зарегистрировано 642,2 тысячи электронных терминалов для безналичной оплаты.
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