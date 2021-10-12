России предсказали лидерство по безналичным платежам
Россия в ближайшее десятилетие продолжит наращивать объем платежей по банковским картам, опережая по этому показателю крупнейшие экономики мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group.
Таким образом, Россия оставит позади США, Великобританию, Германию — что позволит Москве укрепить глобальное лидерство.
Если в 2010 году РФ была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то сегодня это отставание сократилось до 1,5 раз.
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