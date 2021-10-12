России предсказали лидерство по безналичным платежам

Таким образом, Россия оставит позади США, Великобританию, Германию — что позволит Москве укрепить глобальное лидерство.

Если в 2010 году РФ была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то сегодня это отставание сократилось до 1,5 раз.

