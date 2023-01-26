Ефимов: Москва выставила на торги право на развитие участка бывшей промзоны «Владыкино»

Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Владыкино» на северо-востоке города, инвестор сможет разместить на площади более семи гектаров производственные и общественно-деловые объекты. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что заявки на участие в аукционе будут приниматься до 9 марта, а торги пройдут 20 марта. Ефимова указал, что участок располагается рядом с Проектируемым проездом № 5444, станцией метро «Владыкино» и одноименной станцией МЦК. По словам заммэра, объем вложений в комплексное развитие территории превысит 28 млрд рублей, а благодаря редевелопменту площадки и строительству объектов в столице будет свыше 5,5 тысячи новых рабочих мест.

Так, на сегодняшний день на территории участка бывшей промзоны «Владыкино» располагаются автостоянки и склады. В торгах на право реорганизации территории смогут поучаствовать все граждане, которые будут соответствовать предъявляемым требованиям. Указывается, что стартовая цена лота составляет 76,1 млн рублей.

Как рассказал руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, по проекту может быть построено свыше 220 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости. По его словам, инвестор сможет возвести на участке бывшей промзоны гостиницу площадью 10 тысяч «квадратов», а также технопарк и помещения для нужд столицы.

Таким образом, на сегодняшний день на торги выставлены права на комплексное развитие неэффективно используемой территории по улице Кусковская, владение 12, а также участков бывших промзон «Вагоноремонт», «Алтуфьевское Шоссе», «Красный Строитель» и «Дегунино-Лихоборы».

