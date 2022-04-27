Ефимов: Москва выплатила более 1,5 млрд рублей по купонам двух выпусков облигаций

Российская столица перечислила купонный доход в объеме более 1,5 миллиарда рублей по облигациям 72-го и 73-го городских выпусков. Операция проведена во вторник, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что перечисление осуществлено в плановом порядке.

«Столица РФ зарекомендовала себя надежным заемщиком и намерена подтверждать эту репутацию в дальнейшем, своевременно и в полном объеме обслуживая внутренний долг и выполняя все взятые на себя обязательства», — отметил заместитель мэра.

Москва в первой половине 2021 года разместила три выпуска облигаций городского займа на общую сумму 15,4 миллиарда рублей: классические трех- и пятилетние облигации 72-го и 73-го выпусков со ставками 6,55% и 7,2% годовых, а также «зеленые» облигации 74-го выпуска со сроком обращения семь лет и ставкой 7,38% годовых.

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Москва стала первым российским регионом, который выпустил «зеленые» облигации. Привлеченные средства направлены целевым образом на развитие городского хозяйства и реализацию проектов экологической направленности. Они пошли на строительство большой кольцевой линии метро и закупку электробусов.

В текущем году столица РФ должна выплатить по выпускам облигаций 2021 года купонный доход в размере 8,2 миллиарда рублей. Кроме того, Москва погасит облигации 48-го выпуска от 2006 года на сумму 30 миллиардов рублей, а также выплатит купонный доход в размере 0,9 миллиарда рублей.

По словам министра правительства Москвы, главы городского Департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, в ближайшее время столица не планирует новые выпуски облигаций.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы содержится на сайте economy.mos.ru.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Москвы
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