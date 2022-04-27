Ефимов: Москва выплатила более 1,5 млрд рублей по купонам двух выпусков облигаций

Российская столица перечислила купонный доход в объеме более 1,5 миллиарда рублей по облигациям 72-го и 73-го городских выпусков. Операция проведена во вторник, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что перечисление осуществлено в плановом порядке.

«Столица РФ зарекомендовала себя надежным заемщиком и намерена подтверждать эту репутацию в дальнейшем, своевременно и в полном объеме обслуживая внутренний долг и выполняя все взятые на себя обязательства», — отметил заместитель мэра.

Москва в первой половине 2021 года разместила три выпуска облигаций городского займа на общую сумму 15,4 миллиарда рублей: классические трех- и пятилетние облигации 72-го и 73-го выпусков со ставками 6,55% и 7,2% годовых, а также «зеленые» облигации 74-го выпуска со сроком обращения семь лет и ставкой 7,38% годовых.