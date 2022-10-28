Ефимов: Москва выделила 320 участков под строительство объектов инфраструктуры
В Москве в 2023 году подготовят к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий города. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Это означает, что будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов», - подчеркнул вице-мэр.
По его словам, это около тысячи гектаров, и больше половины всех площадей, которые сейчас намерена реорганизовать столица.
В настоящее время в разработке находятся более 150 проектов комплексного развития территорий общей площадью почти две тысячи гектаров. Градостроительный потенциал этих участков составляет 35 миллионов квадратных метров.
Ефимов отметил, что вложения в комплексное развитие этих участков оцениваются примерно в два триллиона рублей.
Он также добавил, что благодаря этому в бюджет Москвы будет поступать около 90 миллиардов рублей в год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- В Армении объявили о начале работы миссии ЕС на границе с Азербайджаном
- Экономист Рубини: Третья мировая война уже фактически началась
- Власти Запорожья заявили о ликвидации бойцов ВСУ-выходцев из Чечни
- Китай вывел на орбиту исследовательский спутник Shiyan 20C
- В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки беспилотников
- Представитель ЛНР рассказал об отбитой попытке наступления ВСУ у Кременной
- СМИ: Премьер Японии посетит саммит G20 в Индонезии, Камбоджу и Таиланд
- Аналитики рассказали о необычных вакансиях в России
- Освобожденный боец из ЛНР рассказал о разнице в состоянии пленных Украины и Донбасса
- В Севастопольской бухте задействовали ПВО из-за атаки беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru