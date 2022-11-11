Ефимов: Москва увеличила объем производства на 7,4% с начала года

С начала года объем промышленного производства в Москве вырос на 7,4% по сравнению с предыдущим годом, сообщил в интервью РБК заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятия успешно выстраивают работу в новых условиях, налаживаются поставки сырья и комплектующих.

«Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – добавил он.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что такому положению дел способствуют меры антикризисной поддержки.

Так, в городе увеличилось производство одежды, игрушек, медицинского оборудования. Среди основных мер поддержки – аренда без торгов и льготные инвестиционные кредиты.

