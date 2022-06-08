Ефимов: Москва сдала в аренду 18 участков для развития ж/д инфраструктуры

Москва с начала года передала в аренду РЖД 18 земельных участков общей площадью 3,5 гектара для развития инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На участках будут реконструировать платформы, создавать на их базе пересадочные узлы, а также строить дополнительные пути. Работы планируется завершить в течение шести лет.

«В прошлом году с «РЖД» заключили 71 договор аренды земельных участков общей площадью 15,5 гектара, а с начала 2022 года подписали еще 18 соглашений на использование 3,5 гектара», – уточнил Ефимов.

В свою очередь, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на основном числе территорий, переданных РЖД, будут преобразовывать инфраструктуру Курского направления — от Курского вокзала до станции Люблино.

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