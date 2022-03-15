Ефимов: Москва поможет промышленным предприятиям с поставщиками для импортозамещения

В Москве начала свою работу горячая линия для поддержки промышленных предприятий, ее сотрудники помогут компаниям найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

«Сейчас первостепенная задача - создать максимально удобные условия для бизнеса, чтобы эффективно и быстро перенастраивать производственные цепочки. Поэтому государство разрабатывает меры поддержки и на региональном, и на федеральном уровне. Продолжают действовать введённые ранее меры», - отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

В 2022 году правительство предусмотрело 561 млрд рублей в рамках действующих программ поддержки предприятий, занимающихся импортозамещением. Кроме того, одним из инструментов поддержки на федеральном уровне являются льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставляет кредиты под ставку до 3 %. Продолжается работа и над новыми мерами поддержки производств. Планируется расширение программ поддержки ФРП; программы поддержки НИОКР, направленной на производство импортозамещающей продукции; разработка и реализация программы поддержки развития отечественного станкостроения, добавил первый замглавы Минэкономразвития.

«Специалисты горячей линии помогают предприятиям восстанавливать разорванные логистические цепочки: подбирать альтернативных поставщиков и партнеров, а также предоставляют информацию о возможностях сотрудничества с правительством Москвы для импортозамещения, - сказал Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что Москва будет предоставлять землю для создания новых производств за 1 рубль за весь земельный участок в год. Ефимов подчеркнул, что столица готова заключать долгосрочные контракты на закупку продукции.

Он также рассказал, что с помощью горячей линии российские производители оборудования, а также поставщики сервисных услуг смогут разместить информацию о собственной компании в реестре столичного правительства.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что для подбора решений по модернизации производств в городе в 2020 году был создан реестр IT-решений – «Банк технологий». Так, на сегодняшний день там представлено 138 технологических решений, которые могут быть введены на предприятиях. Из них 92 решения относятся к внедрению отечественного программного обеспечения.

Горячая линия для поддержки промышленных предприятий работает по телефону +7(495) 445-41-30 в будние дни с 9:00 до 18:00.

