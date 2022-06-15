Ефимов: Москва погасила 48 выпуск гособлигаций
Москва погасила 48-й выпуск облигаций городского облигационного (внутреннего) займа в объеме 30 млрд рублей. Облигации были выпущены в конце 2006 года. Дважды в год в течение срока обращения город осуществлял по облигациям купонные выплаты по ставке 6% годовых.
Он был последним находившимся в обращении выпуском государственных облигаций Москвы из выпусков, которые были размещены в 2000-х годах, в период активного участия города на облигационном рынке, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, Москва неукоснительно выполняла обязательства по этим ценным бумагам около 15 лет.
В прошлом году из-за потерь бюджета на фоне пандемии COVID-19 Москва возобновила займы на облигационном рынке и разместила три выпуска гособлигаций общим объемом 115,4 млрд руб. Новацией для российского рынка государственных и муниципальных заимствований стали «зеленые» облигации.
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