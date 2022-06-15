Ефимов: Москва погасила 48 выпуск гособлигаций

Москва погасила 48-й выпуск облигаций городского облигационного (внутреннего) займа в объеме 30 млрд рублей. Облигации были выпущены в конце 2006 года. Дважды в год в течение срока обращения город осуществлял по облигациям купонные выплаты по ставке 6% годовых.

Он был последним находившимся в обращении выпуском государственных облигаций Москвы из выпусков, которые были размещены в 2000-х годах, в период активного участия города на облигационном рынке, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Эксперты высоко оценили эффект от размещения «зеленых» облигаций Москвы

По его словам, Москва неукоснительно выполняла обязательства по этим ценным бумагам около 15 лет.

В прошлом году из-за потерь бюджета на фоне пандемии COVID-19 Москва возобновила займы на облигационном рынке и разместила три выпуска гособлигаций общим объемом 115,4 млрд руб. Новацией для российского рынка государственных и муниципальных заимствований стали «зеленые» облигации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Облигации
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