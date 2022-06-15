Ефимов: Москва погасила 48 выпуск гособлигаций

Москва погасила 48-й выпуск облигаций городского облигационного (внутреннего) займа в объеме 30 млрд рублей. Облигации были выпущены в конце 2006 года. Дважды в год в течение срока обращения город осуществлял по облигациям купонные выплаты по ставке 6% годовых.

Он был последним находившимся в обращении выпуском государственных облигаций Москвы из выпусков, которые были размещены в 2000-х годах, в период активного участия города на облигационном рынке, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.