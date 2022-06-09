Ефимов: Москва поднялась в рейтинге ГЧП среди регионов России

Москва поднялась на второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, рейтинг составляет Министерство экономического развития, исходя из оценки трех факторов: динамики реализации проектов в отчетном году, накопленного опыта за предшествующий период и состояния нормативно-институциональной среды.

«При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития также оценивают работу органов власти, включая их открытость для инвесторов, готовность оказывать консультационную и финансовую поддержку. На данный момент совокупный объем договоров государственно-частного партнерства столицы превышает 1,1 триллиона рублей», – подчеркнул Ефимов.

«Только в 2021 году объем ГЧП-проектов увеличился более чем на 100 миллиардов рублей», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Благодаря контрактам жизненного цикла Москва обновляет подвижной состав общественного транспорта и приобретает современную медицинскую технику для лечебных учреждений. Так, с 2014 года объем подобных соглашений в столице превысил 536 миллиардов рублей. В прошлом году город подписал договоры на 60 миллиардов рублей, предусматривающие поставку и сервисное обслуживание 400 электробусов и 760 единиц современного медоборудования.

Еще один механизм государственно-частного партнерства, лидером, по применению которого является Москва, – офсетные контракты. По условиям такого договора, инвестор открывает в столице новое производство или модернизирует существующее, а город гарантированно приобретает продукцию компании в течение определенного времени. На данный момент столица заключила пять офсетных контрактов. Объем инвестиций по всем офсетам составляет 12,9 миллиарда рублей.

«В 2021 году город подписал также первое ГЧП-соглашение в сфере экологии – по сбору и обработке вышедшей из строя электронной и электрической техники для ее последующей утилизации», – сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Он также добавил, что этот проект поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду, позволит создать полный цикл утилизации электронного лома.

