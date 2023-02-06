Ефимов: Москва нашла инвестора для развития бывшей промзоны «Красный Строитель»

Москва продолжает комплексное развитие бывших промышленных зон и территорий, которые неэффективно используются. К этому процессу активно привлекаются столичные и региональные застройщики. Так, накануне состоялся аукцион на право заключения договора о развитии участка бывшей промзоны «Красный Строитель» в Южном Чертанове. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Ефимов.

«Победителем торгов стала Группа компаний «А101». В реализацию проекта она вложит более 46 миллиардов рублей», - отметил он.

Благодаря проекту на территории появятся не только жилые здания на 190 тысяч квадратных метров, но также социальные и деловые объекты, магазины, банки и кафе. Таким образом, новые рабочие места откроются для 4,6 тысяч горожан.

Министр правительства Москвы Максим Гаман уточнил, что инвестор сможет также построить поликлинику на 320 посещений, детский сад на 250 мест и две школы для 900 учеников.

