Ефимов: Московские заводы получили инвесткредиты на 18,1 млрд рублей

С января по сентябрь 2022 года московские обрабатывающие предприятия получили займы на инвестиционные цели в размере 18,1 млрд рублей, что вдвое больше показателей 2021 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, увеличивается объем инвестиций предпринимателей в развитие московской промышленности, причем для применения инновационных разработок и технологий, а также для совершенствования и расширения производственных линий предприятия столицы пользуются не только личными денежными средствами, но и прибегают к помощи кредитных денег.

Московские заводы активно модернизируют и производят аналоги товаров брендов, покинувших российских рынок. Благодаря помощи города столичным предприятиям доступно свыше 20 системных мер поддержки, как финансовых, так и нефинансовых, кроме того, к услугам московских предпринимателей предлагаются антикризисные инструменты.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, московские организации имеют право на получение льготных кредитов на сумму до 300 млн рублей в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Целями займов могут быть приобретение сырья и оборудования, комплектующих и материалов, а также внедрение IT-технологий, финансирование экспортной деятельности, покрытие кассового разрыва и так далее.

Овчинский добавил, что в марте 2022 года столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил перечень антикризисных мер поддержки организаций Москвы. Одной из них стали инвестиционные займы на льготных условиях. Также чиновник отметил, что в июле 2022 года ставка по таким кредитам была уменьшена с 9% до 3%. Полученные средства могут пойти на покупку прав на продукты интеллектуальной деятельности, приобретение нового оборудования и оплату расходов на создание производственной инфраструктуры. Максимальный размер кредита ограничен 3 млрд рублей, а срок оказания помощи — тремя годами.

Для получения денег на льготных условиях следует предварительно подписать кредитный договор, затем обратиться в фонд. Когда заявку одобрят, будет заключен контракт об уплате части процентных ставок, после чего каждый месяц за три дня до списания процентов на счет предприятия в кредитной организации выделяется требуемая сумма.

