Ефимов: Малый бизнес выкупил у Москвы без торгов на треть больше помещений в 2021 году

Малый и средний бизнес в 2021 году выкупил у Москвы без аукционов по так называемому преимущественному праву 469 объектов нежилой недвижимости. Это на 36% больше по сравнению с 2020 годом. Такую статистику привёл заместитель мэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Представители МСП могут без конкурса приобрести уже арендуемую у города коммерческую недвижимость. Стоимость объекта определяется независимыми оценщиками на основе рыночной цены.

«За 10 лет малый бизнес выкупил у города 7505 арендуемых объектов на сумму 157,78 миллиарда рублей. Их общая площадь составила 1,5 миллиона квадратных метров. Ежегодно интерес предпринимателей к этому механизму приобретения городской недвижимости растет: в 2021 году малый бизнес выкупил у столицы на треть больше помещений. Если в 2020 году предприниматели приобрели 344 объекта, то в 2021-м — уже 469», - рассказал Владимир Ефимов.

Такой рост вызван восстановлением экономики после пандемийных ограничений 2020 года. Кроме того, существенное положительное влияние оказали изменения в городском законодательстве, принятые по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в сентябре 2021 года. Для субъектов МСП с пяти до семи лет увеличен период рассрочки при выкупе помещений.

«Увеличение периода оплаты еще на два года позволяет малому бизнесу снизить объем регулярных платежей. Большинство представителей МСП выбирает именно рассрочку в качестве варианта выкупа. Так, в прошлом году 98% предпринимателей предпочли такой формат», - добавил заместитель мэра.

Особым спросом у предпринимателей пользуются объекты в центре, на юге и севере столицы, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман:

«В 2021 году малый бизнес выкупил больше всего помещений, арендуемых в центре (96 объектов общей площадью 13 тысяч квадратных метров), на юге (67 объектов общей площадью 17 тысяч квадратных метров), на севере (66 объектов общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров)».

Выкупить у города арендуемое нежилое помещение без торгов могут бизнесмены, включенные в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. С нынешнего года это право получили субъекты МСП, которые арендовали у города недвижимость на спецторгах.

Для выкупа помещения необходимо обратиться в Департамент городского имущества за соответствующей государственной услугой. Сейчас она оказывается исключительно в электронном виде на портале mos.ru, договоры купли-продажи заключаются также дистанционно.

