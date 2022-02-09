Ефимов: Малый бизнес выкупил у Москвы без торгов на треть больше помещений в 2021 году
Малый и средний бизнес в 2021 году выкупил у Москвы без аукционов по так называемому преимущественному праву 469 объектов нежилой недвижимости. Это на 36% больше по сравнению с 2020 годом. Такую статистику привёл заместитель мэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Представители МСП могут без конкурса приобрести уже арендуемую у города коммерческую недвижимость. Стоимость объекта определяется независимыми оценщиками на основе рыночной цены.
«За 10 лет малый бизнес выкупил у города 7505 арендуемых объектов на сумму 157,78 миллиарда рублей. Их общая площадь составила 1,5 миллиона квадратных метров. Ежегодно интерес предпринимателей к этому механизму приобретения городской недвижимости растет: в 2021 году малый бизнес выкупил у столицы на треть больше помещений. Если в 2020 году предприниматели приобрели 344 объекта, то в 2021-м — уже 469», - рассказал Владимир Ефимов.
Такой рост вызван восстановлением экономики после пандемийных ограничений 2020 года. Кроме того, существенное положительное влияние оказали изменения в городском законодательстве, принятые по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в сентябре 2021 года. Для субъектов МСП с пяти до семи лет увеличен период рассрочки при выкупе помещений.
«Увеличение периода оплаты еще на два года позволяет малому бизнесу снизить объем регулярных платежей. Большинство представителей МСП выбирает именно рассрочку в качестве варианта выкупа. Так, в прошлом году 98% предпринимателей предпочли такой формат», - добавил заместитель мэра.
Особым спросом у предпринимателей пользуются объекты в центре, на юге и севере столицы, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман:
«В 2021 году малый бизнес выкупил больше всего помещений, арендуемых в центре (96 объектов общей площадью 13 тысяч квадратных метров), на юге (67 объектов общей площадью 17 тысяч квадратных метров), на севере (66 объектов общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров)».
Выкупить у города арендуемое нежилое помещение без торгов могут бизнесмены, включенные в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. С нынешнего года это право получили субъекты МСП, которые арендовали у города недвижимость на спецторгах.
Для выкупа помещения необходимо обратиться в Департамент городского имущества за соответствующей государственной услугой. Сейчас она оказывается исключительно в электронном виде на портале mos.ru, договоры купли-продажи заключаются также дистанционно.
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