Ефимов: Льготными кредитами ФОТ 3.0 воспользовались свыше 2,3 тыс. малых и средних компаний Москвы

Льготные кредиты по программе ФОТ (Фонд оплаты труда) 3.0 востребованы московским бизнесом. За 2 месяца действия программы этой мерой поддержки воспользовались более 2,3 тысячи компаний малого и среднего бизнеса Москвы, получивших кредиты по программе на 12,59 млрд рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он уточнил, что на Москву приходится около 14% объема таких кредитов, выданных в России. «Программа ФОТ 3.0 вместе с комплексом антикризисных мер Правительства Москвы поддержали московский МСП и способствовали восстановлению сектора после падения в начале пандемии: оборот московских малых и средних компаний в 2021 году вырос на 41% по сравнению с 2020 годом», - подчеркнул Ефимов.

Ранее в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, которыми воспользовались около 26 тысяч малых и средних предприятий страны, смогли сохранить 650 тысяч рабочих мест.



За два месяца, на протяжении которых действовала программа, бизнес получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов. Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил, что почти 50% кредитов получили кафе и рестораны.



«В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. Им выдано 41,5 млрд рублей», - объяснил министр.



Кроме того, почти 4 тысячи малых предприятий в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники получили 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей выделили двум тысячам стоматологических клиник. Программа ФОТ 3.0 включала и социальные некоммерческие организации, они получили 2,7 млрд рублей.



Среди получателей кредитов – предприятия Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, республик Татарстан и Башкортостан, а также Свердловской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что в столице программа ФОТ 3.0. помогла 2,3 тысячи предприятий, они получили кредиты на общую сумму 12,59 млрд рублей.

