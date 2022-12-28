Ефимов: Количество столичных ИП приблизилось почти к 400 тысячам
Количество ИП в Москве с января по ноябрь текущего года увеличилось на 28,3 тысячи (на 9%). Согласно сведениям Единого госреестра индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 1 декабря в столице зарегистрировано порядка 398 тысяч ИП. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам чиновника, в столице наблюдается рост популярности индивидуального предпринимательства. За последнюю пятилетку число таких организаций в столице возросло на 40%. Это стало возможным благодаря обширному спектру мер поддержки, удобству порталов регистрации и ведения документооборота. Помимо этого, ИП больше заинтересованы в продвижении на российском рынке, при уходе из России ряда зарубежных компаний они получили еще один толчок к развитию.
Согласно данным Единого реестра субъектов МСП и Департамента экономической политики и развития города Москвы, наиболее востребованной отраслью у индивидуальных предпринимателей остается торговля (28% московских ИП). Второе место занимает строительная сфера (17%), следом за ней идут консалтинг (9,6%) и ИТ-сектор (5,7%). Пятерку наиболее популярных отраслей замыкают обрабатывающие производства (4,5%).
Наибольший прирост индивидуальных предпринимателей с января по ноябрь был зафиксирован в торговой отрасли (плюс 18%), обрабатывающей промышленности (7,3%), строительстве (7,1%), ИТ-сфере (5,8%) и консалтинге (4,1%).
Москва оказывает интенсивную поддержку малого предпринимательства в санкционных условиях, что позволяет ИП максимально снизить риски и не допустить закрытия. Так, на поддержку государства могут полагаться, в частности, предприятия общественного питания, инновационные проекты, каршеринг и такси, импортозамещающие и пищевые компании. К услугам индивидуальных предпринимателей также предлагаются займы на льготных условиях, отсрочки, субсидии и иные льготы для арендаторов имущества столицы.
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