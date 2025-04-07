Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить блогера Жидковского на предмет ЛГБТ

Он также указал на необходимость дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия, которые решили привлечь Жидковского к работе с несовершеннолетними.

Кроме того, Слуцкий призвал проверить законность использования организаторами гранта, который был предоставлен им Фондом президентских грантов.

«И в случае необходимости принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений», - говорится в документе.

Ранее жители Суздаля обратились в прокуратуру с просьбой проверить блогера и дизайнера Артемия Лебедева на пропаганду ЛГБТ. Причиной возмущения стал разработанный его студией логотип города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

