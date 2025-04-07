Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить блогера Жидковского на предмет ЛГБТ
Выступление блогера Алексея Жидковского в рамках акции «Тотальный диктант - 2025» следует проверить на предмет ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Как сообщает ТАСС, с таким обращением в Генпрокуратуру страны обратилмя лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он также указал на необходимость дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия, которые решили привлечь Жидковского к работе с несовершеннолетними.
Кроме того, Слуцкий призвал проверить законность использования организаторами гранта, который был предоставлен им Фондом президентских грантов.
«И в случае необходимости принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений», - говорится в документе.
Ранее жители Суздаля обратились в прокуратуру с просьбой проверить блогера и дизайнера Артемия Лебедева на пропаганду ЛГБТ. Причиной возмущения стал разработанный его студией логотип города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru