Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить блогера Жидковского на предмет ЛГБТ

Выступление блогера Алексея Жидковского в рамках акции «Тотальный диктант - 2025» следует проверить на предмет ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Как сообщает ТАСС, с таким обращением в Генпрокуратуру страны обратилмя лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Будете огребать всю жизнь»: Жидковский запретил блогерам «хайпиться» на религии и ВОВ

Он также указал на необходимость дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия, которые решили привлечь Жидковского к работе с несовершеннолетними.

Кроме того, Слуцкий призвал проверить законность использования организаторами гранта, который был предоставлен им Фондом президентских грантов.

«И в случае необходимости принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений», - говорится в документе.

Ранее жители Суздаля обратились в прокуратуру с просьбой проверить блогера и дизайнера Артемия Лебедева на пропаганду ЛГБТ. Причиной возмущения стал разработанный его студией логотип города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерПроверкаГенпрокуратура РфЛДПРЛеонид Слуцкий

Горячие новости

Все новости

партнеры