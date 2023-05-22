Ефимов: Инвестор построит многофункциональный спортивный центр на Сущевском Валу

Москва передала в аренду НКО «Фонд развития и поддержки культуры и спорта» три земельных участка площадью свыше 1,5 га в Мещанском районе (ЦАО) для возведения в течение пяти лет многофункционального спортивного центра с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, спортивный объект площадью порядка 8700 квадратных метров появится на улице Сущевский Вал.

Отмечается, что НКО, получивший в аренду землю, помогает молодым спортсменам и создает спортивную инфраструктуру, чтобы как можно больше столичных жителей всех возрастов занимались физкультурой и спортом.

По словам главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, Москва передала землю в аренду без торгов. За пять лет инвестор обязан полностью построить спортивную инфраструктуру, добавил он.

Отмечается, что для воплощения в жизнь масштабных инвестиционных проектов инвесторы могут без торгов получать земельные участки для строительства на них производственных комплексов, инновационных центров, соцобъектов, а также спортивных, транспортных и иных объектов. Благодаря этому совершенствуется городская инфраструктура, увеличиваются поступления вложений и организуются новые рабочие места для москвичей.

Сейчас в рамках программы в Москве строится 21 спорткомплекс суммарной площадью порядка 190 тысяч «квадратов». Для их возведения столица предоставила 23,6 га земли.



