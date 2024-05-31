Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы
Президиум Генсовета партии подвел итоги электронного предварительного голосования (ЭПГ) «Единой России». На выдвижение претендовал 431 кандидат, сообщили на официальном сайте партии.
Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что все кандидаты партии выступили достойно и одержали победу с серьезным отрывом.
На сайте сообщается, что из 437 кандидатов зарегистрироваться и принять участие в голосовании смогли 356 претендентов. По итогам ЭПГ процент кандидатов от партии «Единая Россия» составил 60%. При этом более 20% из них - молодые люди до 35 лет.
Процедура ЭПГ прошла в 80 регионах России. Всего в ней приняли участие 2,93 млн человек, среди которых было более 22 тысяч кандидатов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы
- Голубев: пожар в лесничестве в Ростовской области могут возникнуть из-за молнии
- Врач рассказала, почему могут появляться мешки под глазами
- Путин поручил разработать программу поддержки чтения
- Сикорский: Польша готова обучать солдат ВСУ на своей территории
- Козловский снова выиграл суд с Бородиным по иску о защите чести и достоинства
- Траты россиян на красоту и фитнес выросли на 17% в преддверии лета
- Режиссер «Полицейского с Рублевки» рассказал о звездной болезни Петрова
- РЖД начали восстановление железной дороги в Армении после наводнения
- СМИ: Фонд Джорджа Клуни намерен добиться ордера на арест журналистов из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru