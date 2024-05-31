Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы

Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что все кандидаты партии выступили достойно и одержали победу с серьезным отрывом.

На сайте сообщается, что из 437 кандидатов зарегистрироваться и принять участие в голосовании смогли 356 претендентов. По итогам ЭПГ процент кандидатов от партии «Единая Россия» составил 60%. При этом более 20% из них - молодые люди до 35 лет.

Процедура ЭПГ прошла в 80 регионах России. Всего в ней приняли участие 2,93 млн человек, среди которых было более 22 тысяч кандидатов.

