Загоревшийся дом в Москве принадлежал купцам Ирошниковым

Дом на Люсиновской улице в Москве, где вспыхнул пожар, построили в 1852 году и он принадлежал купцам Ирошниковым, которые занимались торговлей в Мытном дворе. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером в пятницу в деревянном особняке, который находился на стадии реконструкции, возник пожар. Открытое горение было потушено в 19:02 мск. В настоящее время продолжается проливка конструкций.

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Движение в сторону области по Люсиновской улице ограничено, автомобили движутся по одной полосе. Пробки начинаются от Садового кольца. По этой улице также затруднено движение общественного транспорта.

На месте происшествия дежурят пожарные машины, автомобили скорой помощи и экипажи ДПС, передает «Радиоточка НСН».

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