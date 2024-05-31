Загоревшийся дом в Москве принадлежал купцам Ирошниковым

Дом на Люсиновской улице в Москве, где вспыхнул пожар, построили в 1852 году и он принадлежал купцам Ирошниковым, которые занимались торговлей в Мытном дворе. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером в пятницу в деревянном особняке, который находился на стадии реконструкции, возник пожар. Открытое горение было потушено в 19:02 мск. В настоящее время продолжается проливка конструкций.