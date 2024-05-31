Загоревшийся дом в Москве принадлежал купцам Ирошниковым
Дом на Люсиновской улице в Москве, где вспыхнул пожар, построили в 1852 году и он принадлежал купцам Ирошниковым, которые занимались торговлей в Мытном дворе. Об этом сообщает РИА Новости.
Вечером в пятницу в деревянном особняке, который находился на стадии реконструкции, возник пожар. Открытое горение было потушено в 19:02 мск. В настоящее время продолжается проливка конструкций.
Движение в сторону области по Люсиновской улице ограничено, автомобили движутся по одной полосе. Пробки начинаются от Садового кольца. По этой улице также затруднено движение общественного транспорта.
На месте происшествия дежурят пожарные машины, автомобили скорой помощи и экипажи ДПС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок
- Загоревшийся дом в Москве принадлежал купцам Ирошниковым
- Правительство разработало проект создания в России мобильных убежищ
- В Польше назвали кибератакой публикации о мобилизации 200 тысяч поляков
- Минздрав утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки
- Жительница Димитровграда заявила об отказе МЧС спасать застрявшего в окне кота
- Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы
- Голубев: пожар в лесничестве в Ростовской области могут возникнуть из-за молнии
- Врач рассказала, почему могут появляться мешки под глазами
- Путин поручил разработать программу поддержки чтения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru