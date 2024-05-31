Путин поручил разработать программу поддержки чтения
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить программу по поддержке чтения среди детей, подростков и семей, сообщает РИА Новости.
Согласно поручению президента, кабмин должен разработать и утвердить соответствующую программу, основываясь на российских ценностях и учитывая современные технологии.
Для реализации поставленной задачи предусмотрено выделение дополнительных средств из федерального бюджета на период с 2025 по 2030 годы.
Доклад по этому поручению должен быть представлен до 20 ноября, а ответственность за его выполнение возложена на премьер-министра Михаила Мишустина, передает «Радиоточка НСН».
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