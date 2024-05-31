Жительница Димитровграда заявила об отказе МЧС спасать застрявшего в окне кота

В Димитровграде Ульяновской области котенок застрял в окне жилого дома, находившемся на проветривании. Местная жительница Анастасия в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о спасательной операции, в которой она принимала участие.

Ее тетя, работающая маляром в соседней квартире, услышала котенка и попыталась его спасти. Анастасия рассказала, что после неудачных попыток обратилась за помощью в МЧС, однако там отказались выезжать на вызов.

Приморские полицейские спасли котенка на дороге

По словам девушки, найти владельца котенка удалось благодаря широкому резонансу среди жителей города. Она сообщила, что связалась с службой, занимающейся вскрытием замков, но им было запрещено действовать без присутствия хозяина.

После размещения объявления о поиске хозяина, жители начали реагировать, и его нашли. Хозяин открыл дверь самостоятельно и доставил котенка в ветклинику.

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ФОТО: Анастасия Сайханова/Типичный Димитровград/VK
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеМЧС

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