Правительство разработало проект создания в России мобильных убежищ

В России установят мобильные модульные убежища для защиты населения от всех видов современного оружия, включая ядерное. Проект соответствующего постановления правительства был опубликован на федеральном портале правовых актов.

Согласно пояснительной записке, эти сооружения представляют собой новый тип объектов гражданской обороны. Одним из их основных преимуществ является способность размещаться на ограниченной территории.

В Пентагоне не считают, что РФ применит ядерное оружие

Проект постановления также предусматривает введение нового термина для объектов гражданской обороны — «заглубленное помещение, приспособленное для укрытия населения».

К таким объектам планируется относить различные здания и сооружения, включая станции метро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияБезопасность

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