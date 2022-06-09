Ефимов: Инвестиции в Москву в первом квартале 2022 года превысили 700 млрд рублей

Вложения в основной капитал в столице в январе-марте этого года превысили 700 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По статистике больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование – 37,6% общего объема инвестиций в основной капитал», – рассказал он.

По его словам, доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 29,7%, в строительство жилых зданий и помещений – 16,4%, в создание объектов интеллектуальной собственности – 14,9%.