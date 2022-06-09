Ефимов: Инвестиции в Москву в первом квартале 2022 года превысили 700 млрд рублей
Вложения в основной капитал в столице в январе-марте этого года превысили 700 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По статистике больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование – 37,6% общего объема инвестиций в основной капитал», – рассказал он.
По его словам, доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 29,7%, в строительство жилых зданий и помещений – 16,4%, в создание объектов интеллектуальной собственности – 14,9%.
Столица предлагает различные преференции инвесторам, которые локализуют производство в технополисе «Москва», где можно построить предприятие или арендовать подготовленные офисные, лабораторные и производственные площади.
Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для резидентов ОЭЗ обнуляются налоги на имущество, землю и транспорт. А налог на прибыль снижается с 20% до 2%.
При этом он уточнил, что в столице локализовано 90 резидентов, объем инвестиций, которых превысил 75 миллиардов рублей.
Правительство Москвы приняло ряд дополнительных мер поддержки, которые позволят компаниям в сложившихся экономических условиях и дальше сохранять инвестиционную активность.
В частности, инвесторы могут также воспользоваться льготной арендой земли по ставке один рубль в год: это возможно, если компания оформляет участок для проектирования и строительства или реконструкции объектов производственного назначения.
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