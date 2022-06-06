Ефимов: Инвестиции Азербайджана в экономику Москвы выросли вчетверо за пять лет

«В основном азербайджанский бизнес вкладывает средства в химическую отрасль и недвижимость. Азербайджан - один из ключевых партнеров Москвы среди стран СНГ. За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год – с октября 2020 по сентябрь 2021 года – на 15,6%», – отметил Владимир Ефимов.

С 2013 года в Москве открыто дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Компания ведет активную торговлю топливом и нефтехимией по всей России, реализует полимерную продукцию внутри страны и в государствах Таможенного союза.

За прошлый, 2021 год товарооборот между Москвой и Азербайджаном превысил 999 миллионов долларов, это на 11,8% больше по сравнению с 2020 годом. В январе 2022 года показатель увеличился на 44,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил почти 85 миллионов долларов.

«Объем экспорта Москвы в Азербайджан в 2021 году превысил 424 миллиона долларов – это на 6,6% больше, чем годом ранее. Объем импорта увеличился на 16% относительно 2020 года и составил около 575 миллионов долларов», – уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По данным специалистов центра «Моспром», столичные компании в 2021 году поставили в Азербайджан электрические устройства, аппаратуру связи, механическое оборудование и технику, моющие средства, косметику. Москва закупила в республике пластмассы и изделия из них, фрукты, орехи, овощи и напитки.

Инвесторам из стран СНГ в Москве доступны различные меры поддержки и механизмы государственно-частного партнерства. Для локализации производств столица активно использует механизм офсетного контракта. По его условиям, инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует действующее, а Москва гарантирует загрузку мощностей в течение определенного времени.

Как отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев, в столице действует система преференций для инвесторов.

«Столичные компании, которые получили специальный статус – промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта, могут претендовать на налоговые льготы и пользоваться финансовой поддержкой города. В апреле мэр Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении в 2022 году специальных статусов», – рассказал Барашев.

Столица РФ также реализует программу поддержки московских компаний и инвесторов в условиях санкционного давления.

