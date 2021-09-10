Вице-мэр Ефимов: столичные экспортеры увеличили поставки готовой мясной продукции почти на 21%

Московские производители по итогам первого полугодия 2021-го поставили за рубеж готовой мясной продукции на 27,86 млн долларов. А это почти на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было экспортировано товаров на сумму, превышающую 23 млн долларов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом полугодии 2021 года Москва экспортировала готовые мясные продукты в 18 стран. Основными импортерами стали страны ближнего зарубежья – Казахстан, Азербайджан, Республика Молдова, Беларусь и Кыргызстан. Также Москва поставляет товары и на дальнезарубежные рынки, среди них Вьетнам, Панама и Гонконг», - завил Ефимов.

Российская столица сегодня - № 1 по объемам несырьевого неэнергетического экспорта среди субъектов РФ. Продукция столичных предприятий экспортируется в 183 страны мира.

В Центре поддержки экспорта «Моспром» заявили, что большая часть поставок готовой мясной продукции приходится на колбасные изделия. При этом, спрос на них с продолжает расти. Так, за первые шесть месяцев текущего года ее экспортировали на 17,47 млн долларов. За аналогичный период прошлого года – на 14,62 млн.

Говоря о других видах мясной продукции московского производства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров выделил экспорт мяса и субпродуктов. Он подчеркнул, что в этой категории наибольший рост показала замороженная говядина. Также Прохоров добавил, что московские экспортёры расширили географию поставок мяса и субпродуктов на треть – с 14 до 19 мировых рынков.

