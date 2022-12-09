Ефимов: Городской оператор проведёт реорганизацию участка в районе Москворечье-Сабурово
Московский фонд реновации реорганизует земельный участок, расположенный в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО). Застройщик проведет работы в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам чиновника, реорганизация затронет участок, расположенный неподалеку от пересечения улицы Москворечье и Пролетарского проспекта. Итогом работ станет появление на карте района современного жилого квартала с социальными и общественно-деловыми объектами. Ежегодные поступления в бюджет Москвы от реализации проекта составят порядка 140 млн рублей.
Всего на развитие территории площадью 7,02 га город потратит 14,86 млрд рублей. После окончания застройки работу получат почти 370 москвичей. Сейчас на территории находятся офисные и складские помещения, а также автосервисы и автостоянка.
Министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заверил, что на большей части реорганизуемого участка разместятся жилые дома, строящиеся в рамках программы реновации. Чиновник отметил, что общая площадь жилой застройки составит порядка 168 тысяч «квадратов». Также, заявил Гаман, проект предусматривает строительство свыше 10,6 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов. Помимо этого, на территории появятся банки, кафе и магазины.
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