Ефимов: Физические и юридические лица купили у Москвы 1,4 тысячи нежилых объектов в 2022 году

Юридические и физические лица в 2022 году купили у столицы на торгах 1,4 тысячи нежилых помещений, зданий и машино-мест общей площадью 119 тысяч «квадратов». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сумма сделок составила 8,9 млрд рублей. Ефимов отметил, что недвижимость, которую столица реализует на торгах, пользуется большим спросом у предпринимателей и жителей города.

Так, площадь самого большого помещения, которое было выкуплено в прошлом году, составляет более двух тысяч «квадратов». Оно располагается на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. А самое маленькое выкупленное помещение составляет три квадратных метра, оно находится на Ярцевской улице в Западном административном округе (ЗАО).

Как сообщил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, самым большим спросом в 2022 году пользовались помещения в ЗАО. Он отметил, что бизнес приобрел там 464 объекта площадью свыше 16 тысяч «квадратов». Также Гаман указал, что в Северо-Западном административном округе выкупили 170 нежилых помещений площадью более 8 тысяч квадратных метров. А в Юго-Западном административном округе столица продала 141 объект общей площадью 17,9 тысячи «квадратов», добавил он.

Таким образом, некоторые объекты были проданы с помощью вторичных способов. Подчеркивается, что 478 из них было реализовано при помощи публичного предложения.

