Ефимов: Фактические вложения в приоритетные инвестпроекты Москвы превысили 31 млрд рублей

Общий объём вложений в 13 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), которые реализуются в российской столице, может превысить 36 миллиардов рублей. Причём фактически инвесторы уже вложили более 31 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Город, в свою очередь, с 2018 года предоставил инвесторам налоговые льготы объемом 461 миллион рублей.

«В рамках антикризисных мер поддержки Сергеем Собяниным принято решение об автоматическом продлении в 2022 году статусов промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, индустриального парка и инвестиционного приоритетного проекта. Таким образом, предприятия и организации – обладатели таких статусов смогут не подтверждать их в этом году и сохранить городские льготы» – рассказал вице-мэр.

Инвесторы по 13 ИПП создают или модернизируют технопарки, промышленные предприятия и индустриальный парк. Там появятся до 11 тысяч новых рабочих мест. Среди действующих ИПП – реконструкция части объектов Первого домостроительного комбината, который реализует масштабные проекты квартальной застройки и развивает индустриальное домостроение. Инвестиции в проект составляют 2,6 миллиарда рублей, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский:

На льготы по ИПП с 2018 года могут также рассчитывать проекты, реализуемые по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве, а также проекты по созданию объектов в сферах образования, культуры, искусства и социального обслуживания населения. Такой статус позволяет инвесторам существенно снизить региональную налоговую нагрузку.

Проект, претендующий на специальный статус, должен отвечать ряду требований, установленных правительством Москвы. При его присвоении общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на 25%. Город, в свою очередь, получает локализацию производства, пониженную цену на производимые товары, увеличение налоговой базы, новые рабочие места, отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев:

«Также создаются благоприятные условия для импортозамещения и производства продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом на территории столицы. Развивается инновационная инфраструктура за счет увеличения количества технопарков и индустриальных парков, создаются современные социальные и культурные объекты».

