Ефимов: ещё один детский сад получил льготную ставку аренды «рубль за метр в год»

Частный детский сад в Северо-Западном административном округе Москвы переведен на льготную ставку аренды. Теперь, в рамках соответствующей столичной программы, инвестор будет платить один рубль за квадратный метр в год. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы перевели на льготную ставку по программе «1 рубль за квадратный метр в год» частный детский сад «Международная лингвистическая школа» в Хорошево-Мневниках. Перед этим инвестор выполнил все условия договора. Исходя из площади объекта, арендная плата для организации составит 807 рублей в год. В целом благодаря льготе предприниматель сможет ежегодно экономить 8,6 миллиона рублей», – уточнил Ефимов.

Он напомнил, что по льготной программе предприниматели могут приобрести в аренду нежилые помещения и здания для размещения образовательных организаций. Принять участие в таких специальных аукционах могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. По условиям программы инвестор должен оснастить помещение необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды. А отдельных случаях этот срок может быть увеличен до трёх лет – при проведении полной реконструкции здания.

Для ведения образовательной деятельности инвестору необходимо оформить лицензию. Департамент образования и науки Москвы должен подтвердить факт соблюдения условий осуществления образовательной деятельности. Основное условия заключается в том, что доля москвичей, посещающих детский сад, должна составлять не менее 80% от общего числа воспитанников, а обучающихся в школе – не менее 50 %, рассказал руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

«Детский сад расположен в доме 11 в Новохорошевском проезде. Это двухэтажное здание 1959 года постройки. Сейчас в организации обучаются 70 детей в возрасте от полутора до семи лет, 64 из них зарегистрированы в Москве», – уточнил Гаман.

Он также уточнил, что при соблюдении этих условий арендатор получил возможность перейти на льготную ставку аренды. Однако образовательные организации должны ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы. Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в столице для открытия школ и детских садов с 2013 года.

