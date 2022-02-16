Ефимов: Экспорт канцелярских товаров Москвы вырос почти на 30%
За 11 месяцев 2021 года Москва экспортировала канцелярские товары в 83 страны почти на 20 млн долларов, что на 29,5% больше, чем за такой же период 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Москва входит в число главных экспортеров канцелярских и школьных принадлежностей. За 11 месяцев прошлого года ее доля в общероссийском экспорте составила 32,2%», - сказал Ефимов.
По его словам, на рост экспорта повлиял повышенный спрос со стороны основных импортеров. Так, Москва поставила Белоруссии товары почти на 8 млн долларов, Казахстану - более, чем на 5 млн долларов. Латвия и Киргизия закупили продукцию на сумму чуть более 1 млн долларов. Армения также выступает основным импортером, страна закупила продукцию на 0,48 млн долларов. Так, на долю этих стран приходится 80% общего объема экспорта.
В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что в 2021 году Москва сильно увеличила объем экспорта канцелярских принадлежностей в страны, в которые раньше их почти не поставляла. Так, в частности, во Вьетнам было направлено продукции на 119 тысяч долларов, в Алжир на 81 тысячу долларов, в Сербию - на 20 тысяч долларов.
Согласно данным центра «Моспром», по сравнению с 11 месяцами 2020 года столица увеличила поставки почти всех категорий канцелярских принадлежностей. Например, экспорт блокнотов и тетрадей увеличился почти на 23% и составил более 6,5 млн долларов.
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