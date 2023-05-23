Ефимов: столица России и Китай увеличили товарооборот почти на 20%
Внешний оборот торговли между Москвой и Китаем в 2022 году вырос на 16,4% по сравнению с 2021 годом. Об этом в рамках Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что оборот между российской столицей и Китаем по итогам прошлого года составил 75 миллиардов долларов. Основной продукцией поставок в Москву стали сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты, компьютерные комплектующие и так далее. Кроме того, в столицу активно поставлялась пищевая продукция, в том числе морепродукты, пищевые добавки, овощи и фрукты.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Овчинский отметил, что в совокупности московские компании экспортировали в Поднебесную товары на 41 миллиард долларов.
Столица поставляла на китайский рынок механическое оборудование, оптику, медицинскую технику. Также в Азию экспортировали различные напитки, мясную продукцию, кондитерские изделия и так далее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru