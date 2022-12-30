Ефимов: Чат-ботом «Свободный доступ» воспользовались свыше 1300 москвичей
Чат-бот «Свободный доступ», запущенный в начале 2022 года, способствует борьбе с нелегальными парковками и захватом общественных территорий. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам чиновника, услуга популярна у москвичей, ей воспользовались свыше 1300 человек. Горожане интересуются законностью монтажа ограждающих устройств. Ежедневно поступает не менее пяти запросов от жителей столицы. Все сообщения проверяются, по ним выносятся соответствующие решения. Сейчас устранены более трети установленных нарушений, остальные случаи контролируются инспекторами ведомства, уточнил Ефимов.
Отмечается, что самовольный захват общественного пространства — один из основных видов земельно-имущественных правонарушений.
По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, запуск чат-бота «Свободный доступ» — ожидаемый ответ на требования москвичей. Сервис продолжает развиваться — в частности, появился перечень категорий запроса и обязательная функция добавления фотографий, подтверждающих нарушение.
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