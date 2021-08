Ефимов: Больше 200 тысяч москвичей получили статус самозанятого с начала года

Москва – лучший город для профессиональной самореализации. Российская столица входит в пятерку лидеров по показателям «Человеческий капитал» и «Удобство для бизнеса» среди крупнейших европейских городов (fDi’s European Cities and Regions of the Future 2020/21).

Количество самозанятых москвичей растет с каждым годом. В 2021 году граждан, получивших такой статус, стало больше на 205 тысяч. На данный момент в Москве насчитывается 684 тысячи самозанятых. Каждый месяц они приносят городскому бюджету порядка 350 миллионов рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число самозанятых в Москве к августу 2021 года достигло 684 тысяч человек – это четверть от общего числа всех самозанятых, зарегистрированных на территории. С начала этого года этот статус в столице получили около 205 тысяч человек, при этом, только в июле самозанятыми зарегистрировались 33 тысячи человек», - сообщил заммэра.

Если подсчитать, сколько граждан регистрируют как самозанятых в среднем за месяц, то выходит, что в этом году прирост составляет 29 тысяч человек, хотя в прошлом году эта цифра была ниже – 22 тысячи человек за месяц.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что самозанятые Москвы с 2019 года заработали 215 миллиардов рублей, что является 41% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.